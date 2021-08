Olympiakos-Ludogorets Razgrad qual Champions league | martedì 3 agosto | ore 21 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di lunedì 2 agosto 2021) Andata del terzo turno preliminare di, ed è una sfida tra due squadre dominatrici dei rispettivi tornei quella che vede l’di Pedro Martins ospitare il. I biancorossi non hanno avuto grossi problemi a sbarazzarsi del Neftchi Baku nel turno precedente, e questo nonostante diverse assenze e una condizione non al meglio. InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Olympiakos-Ludogorets Razgrad (qual. Champions league, martedì 3 agosto, ore -

Ultime Notizie dalla rete : Olympiakos Ludogorets

La Notizia Sportiva

...00 Malmo FF - Rangers 19:00 Sparta Praga - Monaco 20:00 CFR Cluj - Young Boys 20:00 Genk - Shakhtar 20:00 PSV - Midtjylland 21:0021:00 Stella Rossa - S. TiraspolGiornata 19:00 Malmö FF - Rangers FC Sparta Praga - AS Monaco 20:00 CFR Cluj - BSC Young Boys PSV Eindhoven - FC Midtjylland KRC Genk - Shakhtar Donetsk 21:00Piräus - PFC...Risultati Champions league: la diretta gol live score delle sfide, valide per l'andata del 3^ turno di qualificazione del torneo, oggi 3 agosto 2021.Stasera partono i turni preliminari: biancocelesti al via da teste di serie solo ai gironi, iniziano a delinearsi le squadre partecipanti ...