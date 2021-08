Olimpiadi Tokyo, risultati e medaglie di oggi (2 agosto): argento magnifico di Vanessa Ferrari! (Di lunedì 2 agosto 2021) Le Olimpiadi di Tokyo 2021 sono iniziate: oggi, lunedì 2 agosto, si assegnano altri 20 dei 339 titoli in palio. Gli ori di giornata saranno distribuiti in questi sport: tiro a segno, ginnastica artistica, atletica, sollevamento pesi, ciclismo su pista, equitazione, lotta e badminton. Atletica, salto in lungo maschile1 Miltiadis Tentoglou (Grecia) 2 Juan Miguel Echevarria (Cuba) 3 Maykel Masso (Cuba) Atletica, 100 metri ostacoli femminile1 Jasmine Camacho-Quinn (Porto Rico) 2 Kendra Harrison (USA) 3 Megan Tapper (Giamaica) Badminton, doppio femminile1 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Indonesia) 2 Chen Qing Chen/Jia Yi Fan ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) Ledi2021 sono iniziate:, lunedì 2, si assegnano altri 20 dei 339 titoli in palio. Gli ori di giornata saranno distribuiti in questi sport: tiro a segno, ginnastica artistica, atletica, sollevamento pesi, ciclismo su pista, equitazione, lotta e badminton. Atletica, salto in lungo maschile1 Miltiadis Tentoglou (Grecia) 2 Juan Miguel Echevarria (Cuba) 3 Maykel Masso (Cuba) Atletica, 100 metri ostacoli femminile1 Jasmine Camacho-Quinn (Porto Rico) 2 Kendra Harrison (USA) 3 Megan Tapper (Giamaica) Badminton, doppio femminile1 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Indonesia) 2 Chen Qing Chen/Jia Yi Fan ...

castellettir : ++ Le Olimpiadi di Lukashenko. Per aver criticato il regime, la centometrista bielorussa Kryscina Timanovskaja è st… - repubblica : Atletica. Jacobs oro nei 100 metri alle Olimpiadi - SkyTG24 : #Athletics 100 metri nella leggenda ????? Marcell #Jacobs a #Tokyo2020 con 9.80, con nuovo record europeo, si aggiud… - castellettir : Immensa Emanuela Audisio: 'Non ci sarà più una prima domenica di agosto così. Con le coordinate del mondo molto ita… - geekeconomist : RT @Agenzia_Ansa: OLIMPIADI | Vanessa Ferrari è medaglia d'argento nella prova di corpo libero di ginnastica a #Tokyo2020. Per l'azzurra, a… -