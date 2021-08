Olimpiadi Tokyo | programma italiani in gara martedì 3 agosto | finali di vela e 200 metri | Crippa ci riprova

Advertising

castellettir : ++ Le Olimpiadi di Lukashenko. Per aver criticato il regime, la centometrista bielorussa Kryscina Timanovskaja è st… - repubblica : Atletica. Jacobs oro nei 100 metri alle Olimpiadi - SkyTG24 : #Athletics 100 metri nella leggenda ????? Marcell #Jacobs a #Tokyo2020 con 9.80, con nuovo record europeo, si aggiud… - NazzarenoMi : RT @1f6eed3c8c1c4e4: OLIMPIADI DI TOKYO 5000 femminili ...., femminili ?????? - LuceChiara1211 : RT @1f6eed3c8c1c4e4: OLIMPIADI DI TOKYO 5000 femminili ...., femminili ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

Alledi2020 Vanessa Ferrari è medaglia di argento nella prova di corpo libero di ginnastica. Per l'azzurra, alla sua quarta partecipazione, è la prima medaglia olimpica. .A sei giorni dalla fine delledi2020, l'Italia tocca quota 29 medaglie e supera il suo bottino complessivo di Rio 2016 e di Londra 2012, 28 in entrambe i casi. L'argento di Vanessa Ferrari e' infatti il ...Sarà di nuovo Finale Olimpica per la Svezia del calcio femminile. Le atlete allenate da Kurt Peter Gerhardsson hanno infatti sconfitto in semifinale a Tokyo 2020 l'Australia con il risultato di 0-1, e ...SPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA MARTEDI' 3 AGOSTO VELA La medaglia è già sicura per Ruggero Tita e Caterina Banti nella classe Nacra17, un risultato che all'Italia mancava in questo sport da Pechino 2008 ...