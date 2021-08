Olimpiadi Tokyo | programma italiani in gara domani mercoledì 4 agosto | doppia sfida con la Serbia

Advertising

castellettir : ++ Le Olimpiadi di Lukashenko. Per aver criticato il regime, la centometrista bielorussa Kryscina Timanovskaja è st… - repubblica : Atletica. Jacobs oro nei 100 metri alle Olimpiadi - Eurosport_IT : SEI BELLISSIMA! ?????? Questo è il coronamento di una straordinaria carriera: goditela tutta, Vanessa! ???????? Rivivi… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: settima Francesca Ganzo nono Samuele Burgo! - #Canoa #velocità… - ginugiola : RT @LaStampaTV: VIDEO | Marcell Jacobs nella storia, parla la mental coach Nicoletta Romanazzi: 'Perché fermarsi qui?' -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

La Stampa

Inaudito, oltre i limiti umani: Karsten Warholm vince i 400 ostacoli con 45'94. E Rai Benjamin, in una delle più grandi sfide della storia, gli è solo da poco di meno, battuto con un altrettanto ...Due su tre: continua il magic moment dell'atletica azzurra. Andrea Dallavalle ed Emanuel Ihemeje sono nella finale del triplo: i loro 16.99 ( - 0.4) e 16.88 ( - 0.7) valgono la settima e la nona ...La medaglia (d’argento) è sicura, ora per Caterina Marianna Banti e Ruggero Tita è caccia all’oro. É il giorno della medal race di vela della categoria Nacra 17 alle olimpiadi di Tokyo: gli azzurri co ...La Russia è la prima semifinalista del torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La compagine europea ha sconfitto il Canada per 3-0 (25-21; 30-28; 25-22) in 99 minuti di gioco. Punteggi ...