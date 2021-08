Olimpiadi Tokyo: Kristina Timanovskaya ha chiesto asilo politico in Polonia. L’indiscrezione della BBC (Di lunedì 2 agosto 2021) Arrivano importanti sviluppi sul controverso caso di Kristina Timanovskaya, la sprinter bielorussa portata contro la sua volontà all’aeroporto di Tokyo dopo aver criticato gli allenatori della sua Nazionale sui social media. L’atleta, che proprio stamattina avrebbe dovuto disputare le batterie dei 200 metri, secondo quanto riportato da BBC è stata fotografata nella mattina di oggi, lunedì 2 agosto, mentre entrava negli uffici dell’ambasciata polacca a Tokyo. Un gruppo di opposizione che aiuta gli atleti in Bielorussa ha confermato al network britannico l’intenzione della velocista di ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) Arrivano importanti sviluppi sul controverso caso di, la sprinter bielorussa portata contro la sua volontà all’aeroporto didopo aver criticato gli allenatorisua Nazionale sui social media. L’atleta, che proprio stamattina avrebbe dovuto disputare le batterie dei 200 metri, secondo quanto riportato da BBC è stata fotografata nella mattina di oggi, lunedì 2 agosto, mentre entrava negli uffici dell’ambasciata polacca a. Un gruppo di opposizione che aiuta gli atleti in Bielorussa ha confermato al network britannico l’intenzionevelocista di ...

