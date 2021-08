Olimpiadi, Tamberi e la notte insonne: 'Ho paura di svegliarmi' (Di lunedì 2 agosto 2021) TOKYO - Gimbo, non stai sognando, è tutto vero. Ha paura di addormentarsi Tamberi , teme che l'oro inseguito per cinque anni dopo la rottura del tendine di Achille e conquistato davanti agli occhi di ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 agosto 2021) TOKYO - Gimbo, non stai sognando, è tutto vero. Hadi addormentarsi, teme che l'oro inseguito per cinque anni dopo la rottura del tendine di Achille e conquistato davanti agli occhi di ...

sbonaccini : Il mitico Adinolfi, stamane. Poi arrivati in successione due ori storici con Tamberi e Jacobs. Gli chiediamo di scr… - Eurosport_IT : Gimbo, ce l'hai fatta! CE L'HAI FATTA! ???? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Athletics | #HighJump | #Tamberi |… - Eurosport_IT : Il giorno dopo la rottura del tendine d'Achille (poco prima della partenza per le Olimpiadi di Rio) aveva scritto s… - discoveryplusIT : RT @Eurosport_IT: Il giorno dopo la rottura del tendine d'Achille (poco prima della partenza per le Olimpiadi di Rio) aveva scritto sul ges… - Simona21982074 : RT @Eurosport_IT: Che onore, Presidente ?????? ? -