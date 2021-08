Olimpiadi, risultati live oggi: Italvolley donne ancora ko, pareggia il Settebello (Di lunedì 2 agosto 2021) Nella giornata di Vanessa Ferrari attesa alla finale del corpo libero, l'Italvolley donne incassa la seconda sconfitta consecutiva. Dopo il duro 3 - 0 contro la Cina è arrivata la battuta d'arresto al ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Nella giornata di Vanessa Ferrari attesa alla finale del corpo libero, l'incassa la seconda sconfitta consecutiva. Dopo il duro 3 - 0 contro la Cina è arrivata la battuta d'arresto al ...

Advertising

SkyTG24 : #Athletics 100 metri nella leggenda ????? Marcell #Jacobs a #Tokyo2020 con 9.80, con nuovo record europeo, si aggiud… - FBiasin : La necessità del canale olimpico di dare la linea al Tg2 per farci raccontare i risultati delle Olimpiadi (con… - SkyTG24 : #Athletics. Gianmarco #Tamberi è campione olimpico a #Tokyo2020 ?? con un salto strepitoso a 2.37:… - infoitsport : Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020/ Ori, podi e risultati live lunedì 2 agosto - giampabe : RT @simpaol: Ovviamente Draghi (scaramanzia o caso a parte) non ha alcun merito per i risultati di queste settimane. Però chi i meriti li h… -