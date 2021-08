Olimpiadi | pagelle Italia 2 agosto | Roberta Bruni il flop del giorno Brilla Nadia Battocletti

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 agosto 2021)Tommaso Chelli e Riccardo Mazzetti (tiro a segno), 5: restano molto distanti dalla zona qualificazione nella pistola automatica da 25 metri. Le possibilità, a dire il vero, erano già compromesse dopo la prima serie di ieri. Marco De Nicolo (tiro a segno), 6: non raggiunge l’atto conclusivo nella carabina 3 posizioni, ma a quasi 45 anni ottiene un più che discreto 19° posto. Lorenzo Bacci (tiro a segno), 5: a differenza di De Nicolo chiude 30°, ma risultando poco incisivo in tutte e tre le posizioni previste nella gara (in ginocchio, in piedi ed a terra). Filippo Randazzo (atletica), 6,5: ...