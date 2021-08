Olimpiadi: non esistono «neri italiani», italiani basta e avanza (Di lunedì 2 agosto 2021) La splendida, commovente immagine di Lamont Marcell Jacobs nello stadio olimpico di Tokyo con il tricolore è più importante e utile per l’integrazione della più giusta e doverosa delle leggi Leggi su corriere (Di lunedì 2 agosto 2021) La splendida, commovente immagine di Lamont Marcell Jacobs nello stadio olimpico di Tokyo con il tricolore è più importante e utile per l’integrazione della più giusta e doverosa delle leggi

Advertising

Davide : Non saprei, ma già che ci siamo andrebbe ricordato che a causa di una riforma di Conte alle Olimpiadi l'Italia ha r… - FBiasin : La necessità del canale olimpico di dare la linea al Tg2 per farci raccontare i risultati delle Olimpiadi (con… - enricoruggeri : Ne ho viste tante di #olimpiadi. Non avrei mai immaginato di assistere a una finale dei 100 metri con un italiano… - Orendyna : RT @_MarcoV_: #Vettel che protesta contro Orban infischiandosene delle conseguenze, #Daley che smonta il patriarcato sugli spalti delle Oli… - blade_runner68 : @Evarist01881706 @FontanaPres Il PD che esulta per la vittoria di un partito politico (remotamente) vicino può non… -