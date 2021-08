Olimpiadi, Malagò: “Folle e aberrante non riconoscere lo ius soli sportivo” (Di lunedì 2 agosto 2021) Olimpiadi, Malagò dopo la vittoria di Jacobs: “Folle non riconoscere Ius soli sportivo” “Non riconoscere lo ius soli sportivo è Folle”: lo dichiara il presidente del Coni, Giovanni Malagò, poche ore dopo la vittoria di Marcell Jacobs alle Olimpiadi di Tokyo nella finale dei 100 metri maschile. Mentre commentava il “giorno più bello dell’Italia sportiva”, celebrando anche il trionfo di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Malagò ha dichiarato: “Sono anni che c’è una ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 agosto 2021)dopo la vittoria di Jacobs: “nonIus” “Nonlo ius”: lo dichiara il presidente del Coni, Giovanni, poche ore dopo la vittoria di Marcell Jacobs alledi Tokyo nella finale dei 100 metri maschile. Mentre commentava il “giorno più bello dell’Italia sportiva”, celebrando anche il trionfo di Gianmarco Tamberi nel salto in alto,ha dichiarato: “Sono anni che c’è una ...

