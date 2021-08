Olimpiadi: Jacobs sui social ai tifosi’ siete incredibili, risponderò a tutti’ (Di lunedì 2 agosto 2021) Tokyo, 2 ago. (Adnkronos) – “siete incredibili! Ho sentito tutto il vostro supporto! Promesso che piano piano rispondero’ a tutti”. Lo scrive Marcell Jacobs sulla sua pagina Instagram, piena di messaggi dopo il successo nella finale olimpica dei 100 metri piani a Tokyo 2020. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 2 agosto 2021) Tokyo, 2 ago. (Adnkronos) – “! Ho sentito tutto il vostro supporto! Promesso che piano piano rispondero’ a tutti”. Lo scrive Marcellsulla sua pagina Instagram, piena di messaggi dopo il successo nella finale olimpica dei 100 metri piani a Tokyo 2020. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Coninews : ?? COME TE NESSUNO MAI ?? Con 9.80 Marcell #Jacobs è CAMPIONE OLIMPICO ?? nei 100 metri delle Olimpiadi di #Tokyo2020… - matteorenzi : E adesso anche Jacobs! Che domenica storica: oro nei 100 metri per la prima volta. Una pagina di storia, lacrime di… - SkyTG24 : #Athletics 100 metri nella leggenda ????? Marcell #Jacobs a #Tokyo2020 con 9.80, con nuovo record europeo, si aggiud… - DottBellavia : RT @Corriere: Il saluto al mondo degli ori di Tokyo: «Siamo due campioni olimpici» - ElVengadorDelF5 : RT @Corriere: Jacobs: «Sono solo nato in Texas, Italia è la mia Nazione». Tamberi: «Io, l’uomo più fe... -