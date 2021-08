Olimpiadi | Italvolley rosa ko con gli Usa | nel beach gli azzurri sfidano la Polonia

(Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo la sbornia del doppio oro storico di Tamberi-Jacobs, ledi Tokyo per l'Italia hanno un sapore diverso. Magico, verrebbe da dire. Per questo ogni giornata di Giochi nasconde la...

Seconda sconfitta di fila per la Nazionale Italiana femminile di pallavolo dell'albizzatese Caterina Bosetti (12 punti) alledi Tokyo. Le Azzurre sono state sconfitte al tie - break dagli Stati Uniti di Jordy Poulter, atleta della Uyba Volley. ( foto federvolley.it ) Con questo ko la nazionale italiana chiude la ...Quella è la chiave del nostro percorso alle". Lo ha detto il tecnico dell'Davide Mazzanti dopo la sconfitta che toglie all'Italia la possibilità di chiudere il girone da prima. ...Sfuma per l’Italia del volley femminile la possibilità di chiudere il girone al primo posto garantendosi un quarto di finale sulla carta più agevole. Le azzurre sono sconfitte 3-2 dagli Stati Uniti (2 ...ORA I QUARTI. Il Settebello di Sandro Campagna recupera e alla fine rimonta 5-5 contro l'Ungheria, sfiorando anche la vittoria nei secondi finale. Negli sport di squadra in acqua il Settebello contro ...