Olimpiadi | Italvolley avanti 2-1 con gli Usa | il Settebello pareggia contro l' Ungheria

(Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo la sbornia del doppio oro storico di Tamberi-Jacobs, ledi Tokyo per l'Italia hanno un sapore diverso. Magico, verrebbe da dire. Per questo ogni giornata di Giochi nasconde la...

Advertising

Eurosport_IT : E dopo il Settebello, tocca alle ragazze dell'ItalVolley! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics |… - AuroraMattuzzi : Madonna che sfiga ste olimpiadi dopo tutti questi infortuni ci vuole un viaggio a Lourdes #italiausa #Volleyball #italvolley #Tokyo2020 - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: E dopo il Settebello, tocca alle ragazze dell'ItalVolley! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics | #Ital… - moony_sn : Ore 04.15: la partita che mette alla prova i veri tifosi ?????? Queste Olimpiadi mi distruggeranno ?? Forza ragazze!… - ailinon80 : RT @Eurosport_IT: E dopo il Settebello, tocca alle ragazze dell'ItalVolley! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics | #Ital… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Italvolley

Sky Sport

Negli sport di squadra in acqua il Settebello contro l'Ungheria, l'maschile contro gli ...Marcell Jacobs oro 100 metri: 'Voglio ascoltare l'inno... Gianmarco Tamberi oltre i ...Le. Il sorteggio svolto questa sera all'Ariake Arena ha decretato che sarà l'Argentina l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale del torneo olimpico maschile di pallavolo (in campo martedì ...Dopo la sbornia del doppio oro storico di Tamberi-Jacobs, le Olimpiadi di Tokyo per l'Italia hanno un sapore diverso. Magico, verrebbe da dire. Per questo ogni giornata di Giochi nasconde ...Ancora tanta atletica a Tokyo, ma anche pallanuovo e pallavolo, senza dimenticare Vanessa Ferrari e il beach volley: tutto quello che c'è da vedere il 2 agosto ...