Olimpiadi | fidanzato Ferrari | ‘Parigi? Vedremo | se reggono i tendini…’

(Di lunedì 2 agosto 2021) Tokyo, 2 ago. (Adnkronos) – Parigi 2024 da portabandiera? "Ora penso si debba godere la vita perché l'ha sacrificata per inseguire questa medaglia olimpica. Tra qualche mese magari vedrà se continuare, non lo escludo ma è troppo presto". Così all'Adnkronos Simone Caprioli, agente edi Vanessa, vincitrice della medaglia d'argento al corpo libero alledi Tokyo. "Fisicamente è integra, c'è però il problema dei tendini perché per gareggiare deve fare le punture.se reggeranno ancora…", aggiunge Caprioli.