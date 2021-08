Olimpiadi | festa alcolica tra gli atleti | hanno violato le regole COVID Cosa succederà agli olimpionici?

Leggi su funweek

(Di lunedì 2 agosto 2021) Il Daily Mail ha rivelato che diversipartecipanti a Tokyo 2020 sarebbero stati coinvolti in unaa base di alcol. Stando alla ricostruzione sarebbe arrivata anche la polizia. LEGGI ANCHE:– Festino con alcol e narghilè al Villaggio Olimpico: ecco il filmato finito online Non sono ancora stati resi noti i nomi deglicoinvolti nellae non si conoscono i provvedimenti che verranno adottati. In base alle, per gli ospiti del villaggio olimpico è vietato bere alcolici in gruppo, è possibile farlo solamente da soli nella propria stanza. La misura è stata adottata per evitare ...