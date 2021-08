Olimpiadi di Tokyo 2020: l'Italia supera se stessa, più medaglie che a Rio e Londra (Di lunedì 2 agosto 2021) Con l'argento di Vanessa Ferrari nella ginnastica artistica la spedizione azzurra ha raggiunto il podio numero 28 Leggi su lastampa (Di lunedì 2 agosto 2021) Con l'argento di Vanessa Ferrari nella ginnastica artistica la spedizione azzurra ha raggiunto il podio numero 28

Advertising

Eurosport_IT : SEI BELLISSIMA! ?????? Questo è il coronamento di una straordinaria carriera: goditela tutta, Vanessa! ???????? Rivivi… - chetempochefa : “Per l’infortunio prima delle Olimpiadi di Rio ho passato una settimana a letto a piangere. Pensavo di aver perso t… - ilpost : L'atleta bielorussa Krystsina Tsimanouskaya ha ottenuto un visto umanitario dalla Polonia - giusmo1 : Tokyo 2020, chi sono Tita e Banti, la prima coppia 'mista' italiana a vincere una medaglia d'oro - grastef : RT @crialicata: Grazie Laurel per avere sopportato insulti e pregiudizi, per esserci stata e per avere aperto una porta per prima seppur co… -