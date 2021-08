Olimpiadi, ciclismo su pista: Inseguimento femminile chiude 4° (Di lunedì 2 agosto 2021) TOKYO - Ai Giochi è cominciato il programma del ciclismo su pista. L' Italia ha chiuso al quarto posto le qualificazioni della prova di Inseguimento a squadre femminili conquistando la possibilità di ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 agosto 2021) TOKYO - Ai Giochi è cominciato il programma delsu. L' Italia ha chiuso al quarto posto le qualificazioni della prova dia squadre femminili conquistando la possibilità di ...

rtl1025 : ?? Terza medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di #Tokyo2020: Elisa Longo Borghini è bronzo nella prova su strada in… - simeoli1972 : Olimpiadi, il quartetto di Milan vola ed è già in zona medaglie - sportface2016 : #Tokyo2020, ciclismo su pista inseguimento: l'#Italia maschile affronterà la NuovaZelanda, donne con la Germania - ciclismo_stt : Olimpiadi: Paternoster in corsa per le medaglie con il quartetto - sportrentino_it : Olimpiadi: Paternoster in corsa per le medaglie con il quartetto -