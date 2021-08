Olimpiadi | Bocelli a Ferrari | ‘ho esultato per te felice di essere stato colonna sonora’

(Di lunedì 2 agosto 2021) Roma, 2 ago. – (Adnkronos) – “Carissima Vanessa, abbiamoper la tua medaglia. Io so quanto sacrificio, quanto lavoro, quanta passione, quanto cuore ci vogliono per arrivare a un risultato come questo e sono moltodi aver fatto da contorno alla tua prova con una mia canzone. Ti invio un abbraccio e spero di incontrarti presto”. Così Andreain un messaggio inviato a Vanessa, argento al corpo libero ai Giochi di Tokyo. Il cantante toscano èlasonora dell’esercizio della ginnasta lombarda con il pezzo “Con te partirò”. L'articolo proviene da ...

Vanessa Ferrari alledi Tokyo 2020: sulle note di "Con te partirò" di Andreal'azzurra incanta l'Ariake Gymnastics Centre e conquista la medaglia d'argento nel corpo libero con il punteggio di 14.200. ...approfondimentodi Tokyo, chi è l'atleta che somiglia a Lady Gaga Facciamo un fast - ... approfondimento Andrea, la fotostoria della sua carriera Per l'argento di Tokyo Vanessa ha ...Roma, 2 ago. - "Carissima Vanessa, abbiamo esultato per la tua medaglia. Io so quanto sacrificio, quanto lavoro, quanta passione, quanto cuore ci vogliono per a ...Alla sua quarta partecipazione ai Giochi l'azzurra trentenne vince la sua prima medaglia olimpica a distanza di 15 anni dal titolo mondiale e dopo il grave infortunio del 2017 ...