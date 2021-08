Olimpiadi 2021 | terribile incidente in pista | tifosi in ansia – VIDEO

(Di lunedì 2 agosto 2021) Bruttoper un atleta del ciclismo su strada alledi Tokyo: è intervenuto il medico per accertarsi delle condizioni Alex Porter pooooor guy @Tokyo2020 @AUSOlympicTeam pic.twitter.com/nHNT4WtOZf — Rick Samimi (@RickSamimi) August 2,Al via la gara di qualificazione di ciclismo su strada maschile dove l’Italia è attualmente seconda alle spalle della L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

repubblica : Atletica. Jacobs oro nei 100 metri alle Olimpiadi - SkyTG24 : #Athletics 100 metri nella leggenda ????? Marcell #Jacobs a #Tokyo2020 con 9.80, con nuovo record europeo, si aggiud… - Eurosport_IT : Gimbo, ce l'hai fatta! CE L'HAI FATTA! ???? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Athletics | #HighJump | #Tamberi |… - Lodamarco1 : RT @CorSport: #Jacobs, la medaglia d'oro fa arrabbiare gli #inglesi: 'Ha vinto google...' - SimoneCosimi : Non ci serve lo “ius soli sportivo”: ci serve lo ius soli -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi 2021

Sky Sport

Il primo d'agostoè un giorno che rimarrà nella storia: Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi conquistano la ...maledetto infortunio alla caviglia che costrinse 'Gimbo' a rinunciare alledi ...TOKYO - Ai Giochi è cominciato il programma del ciclismo su pista. L' Italia ha chiuso al quarto posto le qualificazioni della prova di inseguimento a squadre femminili conquistando la possibilità di ...primo italiano a vincere in 125 anni di Olimpiadi la gara regina dei 100 metri. Chissà cosa avrebbe detto Renzo di tutto questo e come avrebbe festeggiato, pensando che un po’ o forse molto di questi ...Le Olimpiadi di Tokyo 2021 sono iniziate: l'Italia è presente in 36 discipline differenti. Il numero degli azzurri è arrivato a quota 384, con 197 uomini e 187 donne. In tutto le carte olimpiche sono ...