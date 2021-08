“Old” | il ritorno di Shyamalan in thriller profondo sull’incessante scorrere del tempo

(Di lunedì 2 agosto 2021) Titolo: OldRegia: M. NightDurata: 108’Genere:Interpreti: Gael Garcia Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung, Nikki Amuka-Bird, Abbey Lee, Kathleen ChalfantProgrammazione: CinemaValutazione IMDB: 6.2/10 Prisca (Vicky Krieps) e Guy (Gael Garcia Bernal) sono un coppia sposata ma al capolinea della loro relazione e, poco prima del loro divorzio, decidono di organizzare una vacanza in un lussuoso resort tropicale in modo da regalare ai figli Maddox e Trent un ultimo momento di spensieratezza. In cerca di un luogo da visitare, i quattro vengono indirizzati del manager del villaggio in una spiaggia nascosta nei pressi di una riserva ...

Advertising

Screenweek : #BoxOffice Italia: #JungleCruise si aggiudica il sabato e supera i 500 mila euro Il film Disney non è l'unico ad av… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Box Office Italia: Jungle Cruise si aggiudica il sabato e supera i 500 mila euro - MarDeiSargassi : #Cinema - Una pellicola non perfetta che pone al centro un’interessante riflessione sulle relazioni, sul tempo e su… -

Ultime Notizie dalla rete : Old ritorno

Liberoquotidiano.it

In seconda posizioneha racccolto altri 87 mila euro (totale 1.05 milioni), mentre Il Signore degli Anelli: Ildel Re in 4K ne ha raccolti 60 mila in terza posizione. Per i dati relativi ...Il motivo? Semplice, Glitchpunk è una sorta di punto d'incontro tra i GTAschool con una ... L'Assedio di Parigi segnerà anche ildelle missioni di infiltrazione Black Box dove il giocatore ...A conquistare la vetta dei film più visti nelle sale italiane nel recente afoso weekend - che secondo i dati Cinetel vede un calo del 19% degli incassi rispetto alla settimana precedente, 1.912.827 eu ...Ritorno in formissima per M. Night Shyamalan e il suo Old, primo al botteghino italiano del weekend: secondo posto per Black Widow, al terzo si difende I Croods 2 - Una nuova era. Al quarto dopo 20 an ...