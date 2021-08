Odissea Quadrilatero | gli otto cantieri con il rebus scadenze Ecco il percorso a ostacoli su 130 km di strade

(Di lunedì 2 agosto 2021) ANCONA - La prima puntata dell'inchiesta sullo stato dell'arte diha ben reso l'idea del destino toccato in sorte alla regione marchigiana in questa estate di non semplicissime ...

In attesa di ascoltare i pugni sul tavolo della Regione Marche che diè azionista, è Anas, società capofila della società pubblica di progetto a fornire le prime risposte. Ovvero le ...Si tratta del cantiere più importante in senso di estensione dellae comprende, sempre ... Sembra la fine dell'e invece prima di vedere le insegne del casello di Ancona Nord ci sono ...ANCONA - La prima puntata dell’inchiesta sullo stato dell’arte di Quadrilatero ha ben reso l’idea del destino toccato in sorte alla regione marchigiana in questa estate di ...ANCONA - Circa 35 chilometri dei 131 complessivi a doppio senso di marcia su unica carreggiata tra Perugia e Ancona. L’estate della ripartenza dopo il Covid consegna alla strada ...