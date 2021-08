Nusco | debutto su AIM Italia il 4 agosto

(Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) –, società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro a marchio “”, ha ricevuto in data odierna, da Borsana, parte del Gruppo Euronext, il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant denominati “Warrant2021-2024”, sul mercato AIM, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsana, dopo aver concluso con grande successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie con una raccolta complessiva pari a Euro ...

Nusco, debutto all'AIM Italia previsto per il 4 agosto 2021

499.500 azioni collocate nell'ambito dell'esercizio dell'opzione di over allotment concessa dall'azionista Invest a Integrae SIM, in qualità di Global Coordinator, nei 30 giorni successivi alla ...Nel processo di quotazione, è assistita da Integrae SIM in qualità di global coordinator e nominated advisor.