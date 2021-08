Nuovo appuntamento con 'Battiti Live': da Alice Merton ai The Kolors, la musica è protagonista (Di lunedì 2 agosto 2021) Martedì 3 agosto, in prima serata su Italia 1, va in onda la quarta puntata di ' Radio Norba Cornetto Battiti Live ', l'unico appuntamento televisivo dell'estate musicale italiana presentato da Alan ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 2 agosto 2021) Martedì 3 agosto, in prima serata su Italia 1, va in onda la quarta puntata di ' Radio Norba Cornetto', l'unicotelevisivo dell'estatele italiana presentato da Alan ...

Advertising

Coninews : MARCELL VOLA IN FINALEEEEEE! ?? Con uno strepitoso 9.84, nuovo record italiano, Marcell #Jacobs ottiene il pass pe… - DiMarzio : Nuovo appuntamento domani tra #Juve e #Sassuolo per parlare di #Locatelli - Idee_a_sudest : Giovedì 5 agosto a Corsano (Le) nuovo appuntamento del progetto TI RACCONTO A CAPO con il giornalista e scrittore A… - astro_psico : RT @ilmilanesenews: Eccoci giunti al nuovo appuntamento settimanale con l’Oroscopo: cercheremo di scoprire insieme cos’hanno in serbo gli a… - CasilinaNews : Colleferro. Nuovo appuntamento della stagione teatrale estiva: tutte le info -