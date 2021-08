Nuoto, Olimpiadi Tokyo. Federica Pellegrini: “Esperienza vissuta serenamente. Sulle elezioni vediamo il 4” (Di lunedì 2 agosto 2021) Durante queste Olimpiadi abbiamo visto per l’ultima volta Federica Pellegrini difendere i nostri colori durante la manifestazione a cinque cerchi. La Divina ha ottenuto la sua quinta finale consecutiva nei 200 metri, entrando nel libro dei record; anche senza medaglia, Federica si è confermata per l’ennesima volta come una leggenda del nostro Nuoto. La Pellegrini si è espressa in merito alla sua quinta partecipazione ai Giochi, reputandosi soddisfatta: “Ho vissuto quest’Esperienza in maniera serena, ho raggiunto l’obiettivo che mi ero prefissata. E quando ci riesci, vivi ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) Durante questeabbiamo visto per l’ultima voltadifendere i nostri colori durante la manifestazione a cinque cerchi. La Divina ha ottenuto la sua quinta finale consecutiva nei 200 metri, entrando nel libro dei record; anche senza medaglia,si è confermata per l’ennesima volta come una leggenda del nostro. Lasi è espressa in merito alla sua quinta partecipazione ai Giochi, reputandosi soddisfatta: “Ho vissuto quest’in maniera serena, ho raggiunto l’obiettivo che mi ero prefissata. E quando ci riesci, vivi ...

