Nuoto, Olimpiadi Tokyo: Cesare Butini soddisfatto della spedizione: "Una squadra perfetta"

L'avventura della Nazionale italiana di Nuoto è terminata alle Olimpiadi di Tokyo ed è tempo di bilanci. Facendo il punto della situazione, non si può far altro che constatare la bontà dei riscontri offerti dalla selezione del Bel Paese. La Nazionale guidata dal Direttore Tecnico Cesare Butini si è resa protagonista di una grande prova d'insieme: sei medaglie (2 argenti, 4 bronzi), record di podi di Sydney eguagliato anche se in Australia nel 2000 gli ori furono 3, e 19 finalisti (nuovo primato assoluto per il Bel Paese nella pratica natatoria) sono dati ...

