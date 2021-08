Nuoto Artistico, Olimpiadi Tokyo: ottimo sesto posto per Cerruti/Ferro. La Russia domina il preliminare (Di lunedì 2 agosto 2021) E’ iniziato il programma del Nuoto Artistico alle Olimpiadi di Tokyo. Oggi si è tenuto il preliminare del duo libero ed è arrivata un’ottima prestazione da parte delle azzurre Linda Cerruti e Costanza Ferro. Il duo italiano ha chiuso in sesta posizione con 91.2000, ma vicinissimo al quinto posto, che risulterebbe un risultato storico per l’Italia A dominare questo turno preliminare è stata la Russia. Svetlana Kolesnichenko e Svetlana Romashina hanno chiuso nettamente in prima posizione con il punteggio di ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) E’ iniziato il programma delalledi. Oggi si è tenuto ildel duo libero ed è arrivata un’ottima prestazione da parte delle azzurre Lindae Costanza. Il duo italiano ha chiuso in sesta posizione con 91.2000, ma vicinissimo al quinto, che risulterebbe un risultato storico per l’Italia Are questo turnoè stata la. Svetlana Kolesnichenko e Svetlana Romashina hanno chiuso nettamente in prima posizione con il punteggio di ...

