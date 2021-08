Nubi in vista sulle relazioni Usa-India

Leggi su panorama

(Di lunedì 2 agosto 2021) Non è stato facile il primo viaggio ufficiale del segretario di Stato americano Antony Blinken inla scorsa settimana. I punti spinosi si sono infatti rivelati svariate – complessivamente parlando – la strada è apparsa per così dire meno in discesa rispetto alla visita effettuata nel Paese dal capo del Pentagono, Lloyd Austin, lo scorso marzo. In primo luogo, è stato affrontato il complicato dossier afghano. New Delhi ha espresso profonde preoccupazioni per il ritiro dei soldati americani dal territorio: in particolare, glini temono fortemente l'avanzata del fronte talebano, paventando innanzitutto un progressivo incremento dell'instabilità, ...