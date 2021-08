Novena a Santa Chiara d’Assisi per chiedere il suo aiuto – 1° giorno (Di lunedì 2 agosto 2021) Preghiamo per nove giorni questa grande Santa attenta all’ascolto di ogni nostra necessità materiale e spirituale. Santa Chiara d’Assisi (16 luglio 1194 – 11 agosto 1253), dopo aver rifiutato di sposarsi a 15 anni, subito fu scossa dalla predicazione di Francesco, al quale era unita da un rapporto speciale. Accadde successivamente che Chiara, una notte, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 2 agosto 2021) Preghiamo per nove giorni questa grandeattenta all’ascolto di ogni nostra necessità materiale e spirituale.(16 luglio 1194 – 11 agosto 1253), dopo aver rifiutato di sposarsi a 15 anni, subito fu scossa dalla predicazione di Francesco, al quale era unita da un rapporto speciale. Accadde successivamente che, una notte, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

