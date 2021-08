Novena a San Giovanni Maria Vianney per la protezione dei sacerdoti – 8° giorno (Di lunedì 2 agosto 2021) Con questa Novena al Santo Curato d’Ars, patrono dei presbiteri e dei parroci, chiediamo a Dio le grazie necessarie per il loro ministero Il Martirologio Romano ricorda il 4 agosto la memoria di San Giovanni Maria Vianney (Dardilly, Francia, 8 maggio 1786 – Ars-sur-Formans, Francia, 4 agosto 1859), sacerdote che “per oltre quarant’anni guidò in L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 2 agosto 2021) Con questaal Santo Curato d’Ars, patrono dei presbiteri e dei parroci, chiediamo a Dio le grazie necessarie per il loro ministero Il Martirologio Romano ricorda il 4 agosto la memoria di San(Dardilly, Francia, 8 maggio 1786 – Ars-sur-Formans, Francia, 4 agosto 1859), sacerdote che “per oltre quarant’anni guidò in L'articolo proviene da La Luce di

Advertising

TempoPreghiera : Secondo giorno della novena a San Lorenzo - TempoPreghiera : Quinto giorno della novena a San Gaetano - BobMod3 : @mircoDmirco Ho fatto una novena a San Riccardo poco tempo fa, chiedendo di intercedere per me e mia moglie, affidi… - KattInForma : Novena a San Giovanni Maria Vianney per la protezione dei sacerdoti – 7° giorno - maria_valoti : @srmcarla Grazie per postare la novena a San Domenico ?? -