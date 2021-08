“Non l’ho mai superato”: Amadeus, confessione da brividi toglie il velo sul famoso conduttore (Di lunedì 2 agosto 2021) confessione da brividi di Amadeus: “Non l’ho mai superato”, finalmente toglie il velo sul famoso conduttore Amedeo Umberto Rita Sebastiani, meglio conosciuto come Amadeus, è uno dei conduttori più famosi della televisione italiana. Ha esordito negli anni ottanta a Radio Deejay, grazie a Claudio Cecchetto, in qualità di deejay, ma si è affermato successivamente come L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 2 agosto 2021)dadi: “Nonmai”, finalmenteilsulAmedeo Umberto Rita Sebastiani, meglio conosciuto come, è uno dei conduttori più famosi della televisione italiana. Ha esordito negli anni ottanta a Radio Deejay, grazie a Claudio Cecchetto, in qualità di deejay, ma si è affermato successivamente come L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

angelomangiante : #Jacobs : 'Quando ho visto Gimbo saltare e vincere, mi sono gasato e ho pensato che dovevo vincere anche io. L'oro… - insopportabile : Ancora non ci credo, io che ho sognato con Lewis e Bolt e soffrivo a non vedere mai un italiano competitivo oggi gu… - chetempochefa : Io ho realizzato un sogno. Non vedo l'ora di raccontarlo ai miei figli. Se li avrò. Altrimenti lo racconterò ai suo… - insalatadiris0 : Boh ora mi devo sentire in colpa perché non odio il mio paese. Onestamente sceglierei di vivere in Italia mille vol… - stayforloujs : RT @gabrj3le: unpopular opinion: non capisco il senso dei funko pop, costano un fracello e non ho ancora capito come mai li amate così tant… -

Ultime Notizie dalla rete : Non l’ho Boxe, Irma Testa bronzo alle Olimpiadi: «Pugni ai pregiudizi, non ho tempo per l’amore» Corriere della Sera