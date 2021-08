Non è vero che i Cdc hanno ritirato i tamponi Pcr perché non distinguono Covid-19 e influenza (Di lunedì 2 agosto 2021) Il 25 luglio 2021 è stato pubblicato un articolo su Gospa News, ripreso poi da Database Italia il 27 luglio, intitolato “BOMBA SULLA PANDEMIA: CDC USA RITIRA tamponi PCR. «Non distinguono Sars-Cov-2 da influenza». Contagi Covid-19 Falsati!”. Secondo l’articolo, il ritiro confermerebbe ufficialmente che i tamponi Pcr (noti anche come tamponi molecolari) per la diagnosi dell’infezione da Sars-CoV-2 non funzionano e in particolare «possano non distinguere il Covid-19 da una semplice influenza». Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. Come ... Leggi su facta.news (Di lunedì 2 agosto 2021) Il 25 luglio 2021 è stato pubblicato un articolo su Gospa News, ripreso poi da Database Italia il 27 luglio, intitolato “BOMBA SULLA PANDEMIA: CDC USA RITIRAPCR. «NonSars-Cov-2 da». Contagi-19 Falsati!”. Secondo l’articolo, il ritiro confermerebbe ufficialmente che iPcr (noti anche comemolecolari) per la diagnosi dell’infezione da Sars-CoV-2 non funzionano e in particolare «possano non distinguere il-19 da una semplice». Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. Come ...

