Non basta la destra per vincere, avverte la ministra Gelmini (Di lunedì 2 agosto 2021) La svolta sull’estensione del Green Pass potrebbe essere contenuta nel decreto che il governo si appresta a varare già domani, o al più tardi giovedì 5 agosto, con una cabina di regia e un consiglio dei ministri. La Lega di Salvini preme però per far slittare ogni decisione al 19 agosto, divisa tra i No Pass e No Vax e gli amministratori come Luca Zaia che puntano a far vaccinare il numero maggiore di cittadini. Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali, che pure è nella stessa coalizione di centrodestra al governo, sulla Stampa dice invece che è necessario un «utilizzo estensivo» della certificazione verde, ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 2 agosto 2021) La svolta sull’estensione del Green Pass potrebbe essere contenuta nel decreto che il governo si appresta a varare già domani, o al più tardi giovedì 5 agosto, con una cabina di regia e un consiglio dei ministri. La Lega di Salvini preme però per far slittare ogni decisione al 19 agosto, divisa tra i No Pass e No Vax e gli amtori come Luca Zaia che puntano a far vaccinare il numero maggiore di cittadini. Mariastellaper gli Affari regionali, che pure è nella stessa coalizione di centroal governo, sulla Stampa dice invece che è necessario un «utilizzo estensivo» della certificazione verde, ...

Advertising

Corriere : Non esistono «neri italiani», italiani basta e avanza - LiaCapizzi : Paralimpiadi Rio, 14 settembre 2016 Olimpiade Tokyo, 1 agosto 2021 Non servono altre parole Occhi lucidi e basta - enpaonlus : Animali da pelliccia: la richiesta alla Commissione Europea per la chiusura degli allevamenti… - fmonaldi65 : RT @emmevilla: ????????? Marcell Jacobs con #IusSoli non c’entra nulla. Ma per capire perché è urgente una riforma complessiva della cittadin… - otto_la : RT @emmevilla: ????????? Marcell Jacobs con #IusSoli non c’entra nulla. Ma per capire perché è urgente una riforma complessiva della cittadin… -