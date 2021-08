No unanime del Consiglio provinciale di Benevento alla centrale Luminosa (Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di lettura: 5 minutiIl Consiglio provinciale di Benevento si è riunito oggi 2 agosto in Sala Consiliare della Rocca dei Rettori, convocato dal Presidente Antonio Di Maria, per discutere sul procedimento autorizzatorio e di riesame dell’AIA relativo alla centrale Turbogas a ciclo combinato da 386 MW nell’area ASI “Ponte il Valentino” in Comune di Benevento ed ha espresso voto contrario unanime a tale insediamento. All’inizio dei lavori, il Presidente della Provincia, premesso che il Consiglio era stato chiamato a discutere sulla relazione del prof. ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di lettura: 5 minutiIldisi è riunito oggi 2 agosto in Sala Consiliare della Rocca dei Rettori, convocato dal Presidente Antonio Di Maria, per discutere sul procedimento autorizzatorio e di riesame dell’AIA relativoTurbogas a ciclo combinato da 386 MW nell’area ASI “Ponte il Valentino” in Comune died ha espresso voto contrarioa tale insediamento. All’inizio dei lavori, il Presidente della Provincia, premesso che ilera stato chiamato a discutere sulla relazione del prof. ...

