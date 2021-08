"No, non l'ho detto". Parenzo la spara grossa e la grillina Dadone lo umilia così | Video (Di lunedì 2 agosto 2021) Una grillina dalla stessa parte del centrodestra. Si tratta del ministro per le politiche giovanili nel governo Draghi, Fabiana Dadone. La deputata del Movimento 5 Stelle, ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio a In Onda su La7, mette nero su bianco la propria posizione: "Per cultura personale sono contraria all'obbligo vaccinale, sono convinta che l'unica maniera sia convincere le persone a vaccinarsi contro il coronavirus, no costringerle". Stesso discorso vale per i docenti scolastici: "Degli insegnanti attualmente quasi l'85 per cento è vaccinato, una percentuale tutt'altro che bassa e che ci deve far guardare ai dati e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Unadalla stessa parte del centrodestra. Si tratta del ministro per le politiche giovanili nel governo Draghi, Fabiana. La deputata del Movimento 5 Stelle, ospite di Davide Concita De Gregorio a In Onda su La7, mette nero su bianco la propria posizione: "Per cultura personale sono contraria all'obbligo vaccinale, sono convinta che l'unica maniera sia convincere le persone a vaccinarsi contro il coronavirus, no costringerle". Stesso discorso vale per i docenti scolastici: "Degli insegnanti attualmente quasi l'85 per cento è vaccinato, una percentuale tutt'altro che bassa e che ci deve far guardare ai dati e ...

ivanscalfarotto : 'Era il mio sogno da bambino: ho corso più che potevo. Non vedo l'ora di sentire domani l'inno di Mameli', ha detto… - castellettir : C’è chi corre verso l’ambito traguardo e chi corre via da un regime. Lo sprint di Kristina #Timanovskaja si è concl… - LucaBizzarri : “Roberto, meno, dai. La pandemia da solo la gestisce iron man. Almeno non metterci il cancelletto che fa mitomane”.… - botero1960 : ma come??? ti serve aiuto e hai appena detto che non sei dipendente dal cibo ... #viteallimite - cristomist0 : RT @gabrj3le: unpopular opinion: non capisco il senso dei funko pop, costano un fracello e non ho ancora capito come mai li amate così tant… -

Ultime Notizie dalla rete : non detto Bonus Asilo nido e rette rimborsate, la sentenza chiarisce tutto Il Tribunale di Chieti regolamenta il Bonus per l'asilo nido anche in caso di rimborso delle rette. Ecco cosa dice il pronunciamento. Non è detto che la chiusura delle scuole dovuta alle conseguenze della pandemia porti all'evaporazione dei bonus. Per le famiglie con bimbi all'asilo nido, perlomeno, non è così. Il bonus relativo ai ...

Chiellini: 'Voglio creare alla Juve lo stesso clima dell'Italia, Allegri l'uomo giusto. Mondiali? Se starò bene...' Non ho mai messo in dubbio il mio futuro qui.' ALLEGRI - 'Ci siamo incrociati e abbiamo scherzato ...rimasto in contatto con tanti ragazzi dello staff che in questi inizio di stagione mi hanno detto ...

Salvini a Sky TG24: "Green pass a scuola? Non roviniamoci l'estate" Sky Tg24 Sindacati: "Non si usi il Green Pass per licenziare". Draghi prende tempo La posizione dei sindacati è chiara. “Per introdurre l’obbligo vaccinale e il green pass obbligatorio serve una legge. Se ci fosse una legge, questa non dovrà comunque portare a licenziamenti nei luog ...

Green pass al lavoro, i sindacati a Draghi: "Non si usi per licenziare o discriminare" Roma, 2 agosto 2021 - Il Green Pass "non può diventare uno strumento da usare per licenziare e discriminare lavoratori e lavoratrici". E' quanto hanno detto i sindacati al premier Mario Draghi durante ...

