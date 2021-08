“Niente ferie e niente contatti interumani”. Il virologo Pregliasco predica bene e… va in vacanza (Di lunedì 2 agosto 2021) “Le vacanze? Io non le farei. E’ un terno al lotto individuare una metodologia che non sia quella di non andarci per schivare il rischio”. E’ questa la premessa di Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale di Milano, prima di dare all‘Adnkronos Salute il suo ‘galateo anti-Covid’ per chi in questi giorni si accinge a partire. Lui non le farebbe, ma le farà. Ha la seconda casa, se lo può permettere, perché rinunciare se può consigliare gli altri di non farle? La solita coerenza degli esperti… Pregliasco e il pessimismo sulle ferie: “Le vacanze sono pericolose” Innanzitutto, ribadisce l’esperto, è necessario ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 2 agosto 2021) “Le vacanze? Io non le farei. E’ un terno al lotto individuare una metodologia che non sia quella di non andarci per schivare il rischio”. E’ questa la premessa di Fabriziodell’Università Statale di Milano, prima di dare all‘Adnkronos Salute il suo ‘galateo anti-Covid’ per chi in questi giorni si accinge a partire. Lui non le farebbe, ma le farà. Ha la seconda casa, se lo può permettere, perché rinunciare se può consigliare gli altri di non farle? La solita coerenza degli esperti…e il pessimismo sulle: “Le vacanze sono pericolose” Innanzitutto, ribadisce l’esperto, è necessario ...

