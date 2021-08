Nel Lazio raggiunta l’immunità di gregge, prima Regione in Italia: il 70% della popolazione è stata vaccinata (Di lunedì 2 agosto 2021) Il Lazio, alle prese in queste ore ancora con il grave attacco sferrato dagli hacker, è la prima Regione in Italia ad aver raggiunto l’immunità di gregge. Il 70% della popoLazione risulta infatti vaccinata con il ciclo completo (monodose o la doppia somministrazione) contro il Covid-19. In totale fino ad oggi nel Lazio sono stati inoculati poco meno di 7 milioni di vaccini: la fascia Over 60 è quella più “coperta” con un picco del 94% per gli Over 80. La Regione ha un altissimo rapporto tra le dosi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 agosto 2021) Il, alle prese in queste ore ancora con il grave attacco sferrato dagli hacker, è lainad aver raggiuntodi. Il 70%popone risulta infatticon il ciclo completo (monodose o la doppia somministrazione) contro il Covid-19. In totale fino ad oggi nelsono stati inoculati poco meno di 7 milioni di vaccini: la fascia Over 60 è quella più “coperta” con un picco del 94% per gli Over 80. Laha un altissimo rapporto tra le dosi ...

