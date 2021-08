Natalie Portman: le riprese de I giorni dell'abbandono, tratto da di Elena Ferrante, al via in Australia (Di lunedì 2 agosto 2021) Al via in Australia le riprese de I giorni dell'abbandono, nuovo adattamento del romanzo di Elena Ferrante che vede protagonista Natalie Portman. Dopo aver concluso la lavorazione di Thor: Love and Thunder, Natalie Portman resterà in Australia ancora per un po' di tempo. Hanno preso il via le riprese di The Days of Abandonment, adattamento de I giorni dell'abbandono di Elena Ferrante che ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 2 agosto 2021) Al via inlede I, nuovo adattamento del romanzo diche vede protagonista. Dopo aver concluso la lavorazione di Thor: Love and Thunder,resterà inancora per un po' di tempo. Hanno preso il via ledi The Days of Abandonment, adattamento de Idiche ...

