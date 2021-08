Napoli, rinnovo Insigne: avanti anche senza prolungamento. Le ultime (Di lunedì 2 agosto 2021) A breve ci sarà l’incontro tra De Laurentiis e Lorenzo Insigne per il rinnovo. Il capitano potrebbe restare anche senza prolungamento In casa Napoli l’argomento caldo resta sempre quello legato al rinnovo di Lorenzo Insigne. Il capitano tornerà a lavorare domani a Castel Volturno, insieme ai compagni di Nazionale Di Lorenzo e Meret, poi si dirigerà a Castel di Sangro per la seconda parte del ritiro. Lì dovrebbe avere un faccia a faccia con Aurelio De Laurentiis dove si avranno i primi indizi sul possibile rinnovo di contratto. Come ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021) A breve ci sarà l’incontro tra De Laurentiis e Lorenzoper il. Il capitano potrebbe restareIn casal’argomento caldo resta sempre quello legato aldi Lorenzo. Il capitano tornerà a lavorare domani a Castel Volturno, insieme ai compagni di Nazionale Di Lorenzo e Meret, poi si dirigerà a Castel di Sangro per la seconda parte del ritiro. Lì dovrebbe avere un faccia a faccia con Aurelio De Laurentiis dove si avranno i primi indizi sul possibiledi contratto. Come ...

