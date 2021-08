Napoli | Lozano sta bene | subito a Castel Di Sangro a disposizione di Spalletti

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 2 agosto 2021) Hirvingha tenuto tutti in ansia dopo il brutto infortunio rimediato in nazionale. Il messicano è pronto a raggiungere i compagni per la seconda fase del ritiro aDinon vede l’ora di poter ritrovare, Insigne, Di Lorenzo e Meret, i pilastri del suoinsieme a koulibaly e Osimhen. Il tecnico crede molto in questo gruppo al punto di chiedere al patron De Laurentiis di lasciare intatta la rosa anche senza acquisti. Secondo quanto riporta la redazione sportiva di Radio Marte: “dovrebbe rivedersi direttamente a ...