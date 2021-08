Napoli, fermi tram e filobus: manca il personale ed il servizio si interrompe (Di lunedì 2 agosto 2021) Interrotto il servizio di tram e filobus a Napoli a causa della mancanza di personale. Infatti sono presenti solamente 5 dipendenti. Il capoluogo partenopeo senza tram e filobus (via Facebook ANM)Stop a tram e filobus a Napoli a causa della mancanza di personale. La prima interruzione del servizio è arrivata nella giornata di ieri 1 agosto dalle 14 alle 24. Stop sia al servizio filoviario che a quello tramviario a causa ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 2 agosto 2021) Interrotto ildia causa dellanza di. Infatti sono presenti solamente 5 dipendenti. Il capoluogo partenopeo senza(via Facebook ANM)Stop aa causa dellanza di. La prima interruzione delè arrivata nella giornata di ieri 1 agosto dalle 14 alle 24. Stop sia alfiloviario che a quelloviario a causa ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli fermi Litorale Domizio, treni fermi per lavori Caos per i pendolari verso Napoli e Roma Si annuncia una seconda metà d'estate rovente e piena di disagi per i pendolari che si avvalgono del treno dal litorale domiziano per raggiungere Napoli e Roma. Nel periodo dal 9 al 29 agosto ci sarà infatti un'interruzione continuativa della linea ferroviaria tradizionale via Formia nel tratto compreso tra le stazioni di Sessa Aurunca e Villa ...

Ctp, stop ai rifornimenti di gasolio: bus fermi sul litorale domizio Per l' esaurimento della scorte di carburante, dunque, da domani i mezzi del Ctp del deposito di Teveroladovranno andare a rifornirsi negli impianti di Anm in via Nazionale delle Puglie, a Napoli. ...

Napoli senza tram e filobus, tutti fermi perché manca il personale Fanpage.it Lavori fermi da due mesi al PalaSerradimigni di Sassari Due mesi sono stati sufficienti al Consorzio Integra per individuare una nuova impresa per proseguire i lavori (la romana Kratos) ma non per riprendere l'attività sul progetto di ampliamento a 6.000 p ...

Ancora una medaglia italiana a Tokyo 2020: Ferrari è argento nel corpo libero Ancora una medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo. Vanessa Ferrari ha infatti conquistato l'argento nel corpo libero, una medaglia che.

