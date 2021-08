'naomi osaka? la mia situazione era 20 volte peggiore' " il tennista australiano nick kyrgios...

(Di lunedì 2 agosto 2021) Da 'www.corrieredellosport.it'noto per il suo talento, ma anche per i suoi improvvisi scatti d'ira in campo, dice la sua sulla pressione con cui i giocatori ...

Da 'www.corrieredellosport.it' kyrgios Nick Kyrgios, tennista australiano noto per il suo talento, ma anche per i suoi improvvisi scatti d'ira in campo, dice la sua sulla pressione con cui i giocatori ...Dopo le uscite allo scoperto die Simone Biles , tutt'altro che timorose nell'esternare le proprie sensazioni negative, anche Pulisic ha discusso riguardo i suoi 'momenti no'. L'americano ...WASHINGTON, 02 AGO - Il tennis ha portato Nick Kyrgios a vivere momenti oscuri ben prima che la collega Naomi Osaka sollevasse il tema della salute mentale. (ANSA) ...Nick Kyrgios, tennista australiano, ha affrontato il tema della 'salute mentale' che, a suo dire, oggi è di moda: 'Ho ricevuto molto odio e razzismo'.