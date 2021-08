(Di lunedì 2 agosto 2021) (dall’inviata Elvira Terranova) – “E’ un momento molto difficile, tra la cenere dell’Etna, il Covid e adesso gli incendi in Sicilia. Purtroppo qualche cretino continua a speculare e questo mi fa davvero rabbia. Per fortuna i siciliani sono persone intelligenti che sanno comprendere da che parte sta la zizzania”. A parlare è il Governatore siciliano Nello, incontrando la stampa a Catania, durante una pausa dei briefing con la Protezione civile, le autorità, i vigili del fuoco per fare il punto sugli incendi. Da giorni la Sicilia brucia. Sono stati 257 gli interventi nelle ultime 24 ore dei vigili del fuoco in tutta la Sicilia, particolarmente colpite la province ...

Advertising

VittorioSgarbi : Eolico e forovoltaico, nel silenzio della politica, stanno distruggendo il Paesaggio siciliano. La cosiddetta “ener… - StraNotizie : Musumeci: 'La politica ha delle colpe ma gli sciacalli di più' - fisco24_info : Musumeci: 'La politica ha delle colpe ma gli sciacalli di più': (dall'inviata Elvira Terranova) - 'E' un momento mo… - TV7Benevento : Incendi: Musumeci, 'momento difficile, la politica ha delle colpe ma gli sciacalli di più' (3)... - TV7Benevento : Incendi: Musumeci, 'momento difficile, la politica ha delle colpe ma gli sciacalli di più' (2)... -

Ultime Notizie dalla rete : Musumeci politica

Alla domanda se la colpa è dellareplica: "Laha tante colpe ma molto meno degli sciacalli". Nella prima parte del vertice straordinario si è discusso in particolare degli ...... Francesco Pazienza (piduista, ndr ) e dai vertici del Sismi: il generale Pietroe il ... Trattasi di un potente capo della poliziache era al vertice "dell'ufficio riservato del ..."Sono scenari che per fortuna non si sono mai verificati in Sicilia - dice ma una buona politica di previsione e prevenzione della Protezione civile deve immagi ...Stamani le prime squadra di Protezione civile del Friuli Venezia Giulia e dalla Lombardia. Task force per contrastare l'emergenza incendi in Sicilia durerà 10 giorni. Ondate di calore in arrivo e reco ...