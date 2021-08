Multe Napoli | Allan rischia tantissimo | avanti la battaglia legale

(Di lunedì 2 agosto 2021) La questionein casanon è ancora terminata. Il caso ammutinamento del 5 novembre del 2019 è tutt’altro che archiviato. La richiesta di risarcimento delper Hysaj ha fatto tornare in auge l’argomento che sembrava andato a finire nel dimenticatoio. Invece è ancora tutto maledettamente aperto, con annessi malumori e possibili risvolti negativi anche sulla squadra. Repubblica ritorna sulla questione con un pezzo firmato da Antonio Corbo, in cui mette in evidenza in caso specifico di, ora di proprietà dell’Everton. Furono interessati due tribunali in base agli stipendi: Roma oltre i 50 mila euro, ...

La sfida, chiaramente avvelenata, si spostò subito sul terreno legale ma le multe, annunciate, ... che è andato alla Lazio a parametro zero e dal quale il Napoli chiede 65 mila euro per quel gesto, è ...La questione multe in casa Napoli non è ancora terminata. Per il caso ammutinamento del 5 novembre 2019 Allan rischia una multa.Scontro tra il Napoli e Allan per quanto avvenuto nel novembre del 2019, il brasiliano rischia una doppia multa.