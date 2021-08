Mps | Siena ha paura per la sua banca A rischio migliaia di posti di lavoro e forse anche l’elezione di Letta

(Di lunedì 2 agosto 2021) Le gravi difficoltà dellafino all'ipotesi di acquisizione del Monte dei Paschi da parte di Unicredit. Che per molti osservatori, politici e non, presenta pericoli per la stessa integrità della. E, a livello politico, per il Pd. Tanto da provocare batticuore per l'elezione del segretario del partito, Enrico, nelle suppletive per il seggio uninominale dialla Camera, lasciato da Pier Carlo Padoan L'articolo proviene da Firenze Post.

NicolaPorro : ?? Il Corriere aggrappato a Landini sul #greenpass, l’autocelebrazione di #Giannini, il mistero dei fondi d’investim… - borghi_claudio : Suggerisco di leggere con attenzione l'intervista a Salvini a 'la Nazione' di Siena sul tema Monte Paschi. #MPS - guglielmopicchi : #Letta spieghi silenzio omertoso su #MPS. Con quale credibilità si candida a Siena? Non permetteremo il sacco di Siena. - xblunotte : RT @ItalicaTestudo: Ricapitolando Nel 2017 il piddino #Padoan salva Mps (banca del Pd) e nel 2018 si candida proprio a #Siena In seguito si… - GiuliaFiorent13 : RT @editoreruggeri: Di MPS, MP è morta, resta la S di Siena -

... e che da ministro del Tesoro (Pd) salvònel 2017 per essere eletto anel 2018. Cambiano i governi ma le ricette del Pd per le crisi bancarie no: privatizzare i profitti e scaricare su noi ...Meloni ricorda che "nel 2007 Padoan salvòcon i soldi dei contribuenti italiani, operazione costata oltre 5 miliardi, si fece quindi eleggere l'anno successivo parlamentare a, ma per non ...Milano, 2 ago. (Labitalia) - "Giusto che Unicredit acquisisca Mps, non i suoi crediti deteriorati”. Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Maurizio Primanni, esperto d ...Le gravi difficoltà della banca fino all'ipotesi di acquisizione del Monte dei Paschi da parte di Unicredit. Che per molti osservatori, politici e non, presenta pericoli per la stessa integrità della ...