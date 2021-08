Motta Visconti, tremila euro di taglia e saltano fuori i nomi dei vandali (Di lunedì 2 agosto 2021) Motta Visconti - tremila euro di taglia e sono saltati fuori i nomi di cinque giovani presunti vandali che avrebbero effettuato una serie di ripetuti raid vandalici in un paese della provincia di ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 2 agosto 2021)die sono saltatidi cinque giovani presuntiche avrebbero effettuato una serie di ripetuti raidci in un paese della provincia di ...

Advertising

Giorno_Milano : Motta Visconti, tremila euro di taglia e saltano fuori i nomi dei vandali - cronaca_news : Motta Visconti (Milano), il sindaco e la taglia da 3mila euro a chi fa i nomi dei vandali - AvvMennillo : Motta Visconti, Primo De Giuli mette una taglia sui vandali: «Ma non sono un sindaco sc... - MilanoSpia : Motta Visconti, Primo De Giuli mette una taglia da 3 mila euro sui vandali: «Ma non sono un sindaco sceriffo»… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Motta Visconti, Primo De Giuli mette una taglia sui vandali: «Ma non sono un sindaco sc... -