Morto sul set Jay Pickett, l’attore di “General Hospital” ha avuto un infarto mentre girava il suo nuovo film: “Una tragedia scioccante” (Di lunedì 2 agosto 2021) l’attore statunitense Jay Pickett è Morto improvvisamente venerdì scorso sul set del suo nuovo film in Idaho. Aveva 60 anni ed era famoso soprattutto per aver impersonato il detective David Harper in ‘General Hospital‘ e Frank Scanlon nello spin-off ‘Port Charles’. Al momento della tragedia stava girando alcune scene del film western ‘Treasure Valley‘ e, secondo quanto è stato riferito, è “Morto mentre si trovava a cavallo”. Il regista Travis Miller ha confermato la “tragedia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021)statunitense Jayimprovvisamente venerdì scorso sul set del suoin Idaho. Aveva 60 anni ed era famoso soprattutto per aver impersonato il detective David Harper in ‘‘ e Frank Scanlon nello spin-off ‘Port Charles’. Al momento dellastava girando alcune scene delwestern ‘Treasure Valley‘ e, secondo quanto è stato riferito, è “si trovava a cavallo”. Il regista Travis Miller ha confermato la “...

