Morto di infarto un manifestante arrestato durante le proteste negazioniste

Advertising

Corriere : Diceva: «Se muori di infarto è Covid, se muori di vaccino è infarto» - VedeleAngela : RT @pantagruel333: @liliaragnar @Gianmar26145917 @LaMentegatta @djnutria57 @LucaSucci @sdapi13 @valy_s @jabbaTM @SoniaLaVera @vaniacavi @25… - ebarbieri311 : RT @pantagruel333: @liliaragnar @Gianmar26145917 @LaMentegatta @djnutria57 @LucaSucci @sdapi13 @valy_s @jabbaTM @SoniaLaVera @vaniacavi @25… - cadfael2 : RT @pantagruel333: @liliaragnar @Gianmar26145917 @LaMentegatta @djnutria57 @LucaSucci @sdapi13 @valy_s @jabbaTM @SoniaLaVera @vaniacavi @25… - sabato_ivana : RT @pantagruel333: @liliaragnar @Gianmar26145917 @LaMentegatta @djnutria57 @LucaSucci @sdapi13 @valy_s @jabbaTM @SoniaLaVera @vaniacavi @25… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto infarto

A prescindere dalla visione negazionista sul virus, non fa mai piacere sentire notizie del genere. E'a causa di unil 48enne che era stato fermato durante le proteste del weekend a Berlino contro le restrizioni per il coronavirus e che è deceduto sotto la custodia della polizia. Lo ha ...... l'incolumità dei turisti e dei cittadini pugliesi', così interviene il consigliere regionale Ruggiero Mennea sul grave incidente accaduto al volontario di Gravina in Puglia colpito dadopo ...È un'estate senza vacanze quella di molti italiani: uno su tre non partirà, le disdette aumentano e, per di più, in Italia si contano 8 milioni di turisti in ...Un uomo originario di Grumo Appula ha perso la vita durante le operazioni di spegnimento del rogo in campagna tra Gravina e Minervino. Le condoglianze di Mennea ...