Monfalcone Estate: gli appuntamenti dal 3 all’8 agosto (Di lunedì 2 agosto 2021) 07.08.2020 Festival degli artisti di strada-Marina Julia-MonfalconeProsegue anche ad agosto la rassegna cinematografica “Il Martedì è Cinema” curata da Laura Blasich e Katia Bonaventura. Martedì 3 agosto, alle 21.00, in piazza Falcone Borsellino, l’appuntamento è con “Fast Food Nation” di Richard Linklater (Stati Uniti, 2006). “Fast food Nation” è un film di fiction che indaga parimenti le condizioni di vita degli animali negli allevamenti intensivi, le condizioni lavorative di chi vi è impiegato e la gestione industriale del settore orientata al profitto a tutti i costi. Prendendo le mosse dalle storie incrociate di un manager, degli ... Leggi su udine20 (Di lunedì 2 agosto 2021) 07.08.2020 Festival degli artisti di strada-Marina Julia-Prosegue anche adla rassegna cinematografica “Il Martedì è Cinema” curata da Laura Blasich e Katia Bonaventura. Martedì 3, alle 21.00, in piazza Falcone Borsellino, l’appuntamento è con “Fast Food Nation” di Richard Linklater (Stati Uniti, 2006). “Fast food Nation” è un film di fiction che indaga parimenti le condizioni di vita degli animali negli allevamenti intensivi, le condizioni lavorative di chi vi è impiegato e la gestione industriale del settore orientata al profitto a tutti i costi. Prendendo le mosse dalle storie incrociate di un manager, degli ...

ENRICOLIOTTI : MONFALCONE ESTATE GLI APPUNTAMENTI DAL 3 ALL’8 AGOSTO IN CITTA’ E A MARINA JULIA - ildiscorso : MONFALCONE ESTATE GLI APPUNTAMENTI DAL 3 ALL’8 AGOSTO IN CITTA’ E A MARINA JULIA - catedz : RT @il_piccolo: In programma eventi per tutta l’estate nel nuovo progetto promosso da Bonawentura che coinvolge anche Monfalcone https://t.… - il_piccolo : In programma eventi per tutta l’estate nel nuovo progetto promosso da Bonawentura che coinvolge anche Monfalcone - ilgoriziano : #Esodo di fuoco per l'estate, lungo serpentone al #Lisert di #Monfalcone. ?? ISCRIVITI al nostro canale YouTube ->… -