Mohicani | il nuovo singolo di Boomdabash & Baby K è certificato disco di platino

(Di lunedì 2 agosto 2021) Travolgente il successo diildididalla FIMI/GFK. Uscito su etichetta B1/Soulmatical – Polydor (Universal Music Italy), Il brano, di seguito, è in classifica top 10 dei singoli più venduti in Italia., ildiK: un successo travolgente Un successo travolgente il...

Advertising

Spettacolinews_ : Travolgente il successo di #Mohicani il nuovo singolo di @BOOMDABASH & @BABYKMUSIC che viene certificato disco di… - mohicani : #tokyo2020 #Gold Italia trionfa nell'Atletica. #Jacobs, da oggi l'uomo più veloce del mondo, entra nella storia vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Mohicani nuovo

askanews

Ancora un duetto al sesto posto ma stavolta ci spostiamo in zona urban, loro sono Blanco,... il titolo del singolo è "". Nona posizione per Noemi e Carl Brave, il video è quello del ...... che ha vinto un Bafta per L'ultimo dei, è stato candidato a due premi Oscar, per i suoi ... Di certo Tyler e Spinotti torneranno in città alla fine di agosto per ungiro di incontri e ...Spodestato dopo mesi dalla prima posizione il video di «Malibu», nuovo singolo di Sangiovanni, finalista all’ultima edizione di «Amici di Maria De Filippi», che si ritrova dunque al secondo posto ...Travolgente il successo di Mohicani il nuovo singolo di Boomdabash & Baby k che viene certificato disco di platino dalla FIMI/GFK. Uscito su etichetta B1/Soulmatical – Polydor (Universal Music Italy) ...