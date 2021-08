“Minuti gloriosi | è l’anno dell’Italia” | la stampa straniera si inchina a Jacobs e a Tamberi

(Di lunedì 2 agosto 2021) L’incredibile doppio oro di Gianmarconel salto in alto e Marcellsui 100 metri ha fatto subito il giro del mondo, monopolizzando le ‘home page’ dei principali siti di sport. I media stranieri sino a un successo storico: “E’ decisamente” è il coro unanime. L’impresa a Tokyo 2020 di Marcell, primo italiano a vincere un oro nei 100 metri alle Olimpiadi, ha avuto ampio risalto sulla. “Sensazionale” titola il francese ‘L’Equipe’, sottolineando come il velocista ha ...

